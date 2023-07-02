خالد محجوب لـ«الشاهد»: ضباط الداخلية دافعوا دفاعًا مستميتًا عن السجون

جدة - نرمين السيد - قال المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، إن الضابط محمد مبروك كان بطلًا من أبطال مصر وأدلى بشهادته أمام قاضى التحقيق بناء على الحكم الصادر من محكمة الإسماعيلية، لأن محكمتنا لابد أن تكون معلنة لأننا نحكم باسم الشعب.





وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": “ماشهدته من خلال التحقيقات أن ضباط الداخلية فى ذلك الوقت دافعوا دفاعًا مستميتًا عن السجون والبعض منهم مات وهذه المرحلة التى ذهبت لمحكمة الجنايات ووصلوا وتأكدوا ووجدوا متوفين وقتلة”.

وأشار إلى أن أحد الزملاء كان يتحدث معه، وقال "إحنا هنوصل"، فأخبره أنهم سيصلون لسائق اللودر الذى اقتحم سجن وادى النطرون وكسر السور ودفن المساجين تحت، لأنهم وجدوا 14 سجينا مدفونين تحت التراب وتم الوصول لهم.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، أول تعاون إعلامى بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدرى جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.