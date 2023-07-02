18 يوليو.. انطلاق النسخة الثانية لمنتدى مصر للتعدين 2023

جدة - نرمين السيد - تبدأ فعاليات منتدى مصر للتعدين 2023، فى نسخته الثانية، تحت رعاية وزارة البترول والثروة المعدنية، يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو الجارى، وعلى مدار يومين، وسيستضيف المنتدى قادة صناعة التعدين بالمنطقة والعالم وشركات التعدين العالمية والمستثمرين وشركات الخدمات والموردين الراغبين فى أداء أعمالهم فى مصر والمنطقة.





وسيسلط الضوء على خارطة طريق للمضى قدما فى إطلاق كل إمكانات قطاع التعدين، فى ظل ما حققته النسخة الأولى من المؤتمر، والتى عقدت فى شهر يونيو 2022.

يأتى المنتدى هذا العام متزامنا مع الجهود المستمرة لوزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير قطاع التعدين، والذى شهد تغيرات كبيرة وجوهرية خلال السنوات الماضية، بعد تنفيذ خارطة طريق ناجحة لإصلاح القطاع وتطويره بدعم ومتابعة من القيادة السياسية والحكومة، ويكتسب نشاط التعدين حاليا دفعة كبيرة واعترافا بكونه وجهة مثمرة لمستثمرى التعدين، فى ظل الطموح الذى تسعى إليه مصر بأن يصبح قطاع التعدين رافدا رئيسيا للدخل القومى وداعما مهما للاقتصاد المصرى.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، فى تصريح له اليوم الأحد، أن مصر أطلقت استراتيجية طموحة ومرنة لتعظيم استغلال الثروات التعدينية نجحت فى جذب أنظار شركات التعدين العالمية وشجعتها على الاستثمار فى مصر، مشيرا إلى السعى لمضاعفة هذه الاستثمارات فى ظل توفر وتنوع الثروات التعدينية وبالاستفادة من الاستقرار السياسى والمجهودات المكثفة، التى بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات التسع الأخيرة فى الإصلاح الاقتصادى والتشريعى وتطوير البنية الأساسية.

وأضاف أن العام الحالى يشهد طفرة كبيرة فيما يخص جذب المزيد من شركات التعدين العالمية وتطوير الشراكات مع المستثمرين الدوليين فى مجال التعدين بالتوازى مع الاستمرار فى تنفيذ عمليات تنمية البنية التحتية، وهو ما يعد عنصرا مهما فى جذب الاستثمارات.

ولفت إلى أن مصر مهتمة بالتوسع فى مشروعات التصنيع من الخامات التعدينية؛ لزيادة القيمة المضافة من ثروات مصر التعدينية، وأنها أطلقت عددا من المشروعات التى تعمل على تحقيق هذا التوجه.

وسيشهد المنتدى مشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات المعنية بأنشطة التعدين ومؤسسات التمويل والاستشارات والمسئولين الحكوميين والخبراء، وستتضمن فعالياته العديد من الجلسات بمشاركة عدد كبير من المتحدثين والمتابعين ومسؤولى الشركات العالمية والمصرية.