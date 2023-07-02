افتتاح ملتقى المدارس الكاثوليكية بوادى النطرون (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتح الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، اليوم الأحد، ملتقى المدارس الكاثوليكية، فى نسخته الأولى، ببيت الوادى، بوادى النطرون.





بدأ اليوم بالجلسة الافتتاحية، حيث تم الترحيب بالبطريرك، بحضور المطران كلاوديو لوراتى، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب رومانى أمين، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية بمصر.

وفى كلمته، تحدث الأنبا إبراهيم إسحق حول "هوية المدارس الكاثوليكية"، قائلًا: "نحن مدارس مسيحية كاثوليكية، لها أهميتها فى الكنيسة، والمجتمع، لما تقدمه من قيم أخلاقية، ودينية".

ومن جانبه، عدد الأب رومانى أمين فى كلمته: الحلول، التى من خلالها يتم مسايرة التطور منها: الاهتمام بالقيم الدينية، التعددية، التطور التكنولوجى، بالإضافة إلى الالتفاف حول البيئة.

دار الحوار بمشاركة فعالة من جميع الحاضرين، أعقبها ورشة عمل بعنوان "التغيير والتطوير بمنظور تربوى مسيحى"، ألقاها نجيب خزام. واختتم اليوم بالتقاط الصورة التذكارية.