30 يونيو تبرز الوجه الحضارى للمحافظات.. إنجازات التنمية المحلية تتواصل

جدة - نرمين السيد - تلعب وزارة التنمية المحلية، دورا مهما وحيويا فى إدارة ملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى برامج البنية التحتية الجارية على مستوى المحافظات، التى تشمل إنشاء المدافن الصحية الآمنة، ومصانع التدوير، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية حتى 30 يونيو 2023.





وبذلت الوزارة جهودا كبيرة فى مجال تحسين البيئة والنظافة العامة على أرض المحافظات والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لحل مشكلة القمامة وخاصة التراكمات التاريخية للمخلفات على أرض المحافظات، وإنشاء وتشغيل مشروعات البنية الأساسية فى إطار المنظومة الجديدة مما يمثل نقلة نوعية كبيرة للمواطنين من خلال إيجاد حل جذرى لمشكلة القمامة، ويساهم فى تحقيق انعكاسات ايجابية على خطة التنمية المستدامة.

وكشف هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن إنجازات الوزارة فى تنفيذ برامج منظومة المخلفات الجديدة التى تتضمن 3 برامج رئيسية منها البرنامج الأول لمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة الذى يتضمن إنشاء محطات وسيطة ثابتة، وتوفير محطات وسيطة متحركة، وإنشاء خلايا دفن صحى، ورفع كفاءة وانشاء خطوط تدوير ومعالجة.

وفيما يخص مجال رفع تراكمات القمامة، قال وزير التنمية المحلية إنه بلغ إجمالى التراكمات التاريخية للقمامة 4،8 مليون طن قمامة، جرى الانتهاء من رفع القمامة بعدد 46 موقعا بإجمالى تراكمات 2،7 مليون طن بتكلفة بلغت 293 مليون جنيه، وجار العمل على رفع 2،1 مليون طن من بينها 300 ألف طن بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة و300 ألف طن بمحيط المتحف المصرى الكبير بمحافظة الجيزة.

وأوضح آمنة، أنه فى مجال إنشاء المحطات الوسيطة وصل إجمالى عدد المحطات الوسيطة المتحركة إلى 87 محطة، جرى تسليم 14 محطة منها، وبلغ إجمالى عدد المحطات الوسيطة الثابتة 18 محطة، جرى الانتهاء من تسليم 9 محطات منها، وجار تنفيذ المتبقى.

وأشار إلى أنه فى مجال المدافن الصحية الآمنة، جرى الانتهاء من تسليم 21 مدفنا صحيا من إجمالى 41 مدفنا من المقرر إنشائهم، وجار العمل فى تنفيذ المتبقى وهو 20 مدفنا، لافتا إلى أنه فى مجال مصانع المعالجة والتدوير وخطوط الفرز الأولى، بلغ إجمالى عدد المصانع المقرر إنشائها 12 مصنع معالجة وتدوير، جرى الانتهاء من تسليم 8 مصانع منها 4 مصانع و4 خطوط، وجار العمل على تنفيذ المتبقى منها، وفيما يتعلق بخطوط فرز أولى فجارى العمل على تنفيذ 4 خطوط.

ونوه بأنه جرى توقيع عقود لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمعالجة والتخلص من المخلفات بتكلفة 3 مليارات جنيه سنويا بمحافظات (القاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والدقهلية والمنوفية)، مشيرا إلى أنه جرى شراء 9600 معدة جديدة للتعامل مع المخلفات على أرض محافظات الجمهورية ورفع كفاءة 6000 معدة.