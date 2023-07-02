أسامة ربيع: الحوض العائم «فخر القناة» نقلة نوعية فى مجال صيانة السفن

وقال الفريق أسامة ربيع، فى مداخلة هاتفية مع برنامج (صباح الخير يا مصر) المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، "إن السفن التى تعبر قناة السويس قد تحتاج للصيانة والإصلاح تحت خط المياه، وهنا تأتى أهمية الحوض العائم، حيث يتم رفع السفينة عليه وإصلاحها".
وأوضح أنه يوجد تعاون مع العديد من الدول العالم وذلك فى سبيل تنويع مصادر الدخل وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسى، مضيفا "نحن تعاوننا مع الصين فى العديد من القاطرات ومع كوريا الجنوبية فى الحوض العائم، ونتعاون مع اليابان من أجل سفينة إنقاذ تصل إلى مصر قريبًا، ونتعاون مع القطاع الخاص".
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