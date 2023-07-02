جدة - نرمين السيد - ذكرت غرفة العمليات المركزية بمديرية تعليم القاهرة أن امتحان مادتى الفيزياء للشعبة العلمية (علوم - رياضة) والتاريخ للشعبة الأدبية للصف الثالث الثانوى للعام الدراسى (2022 - 2023) مر فى هدوء، ولم تتلق أى شكاوى.





وأوضحت الغرفة، فى بيان اليوم الأحد، أن مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أيمن موسى ورئيس غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية زينب عبدالفتاح تابعوا استئناف أعمال امتحانات الثانوية العامة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك. وتابعت انتظام وصول الأسئلة والتواجد الفعال لمديرى عموم الإدارت التعليمية لتنظيم دخول الطلاب لمقار اللجان الامتحانية دون أى عوائق، وانتظام سير وبدء اللجان الامتحانية والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والتواصل الفورى والسريع؛ لتذليل كافة العقبات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «تعليم القاهرة»: لم نتلق أى شكاوى بشأن امتحانى الفيزياء والتاريخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.