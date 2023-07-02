الفيزياء تمسح دموع الكيمياء لطلاب الثانوية العامة.. وتباين بشأن التاريخ

جدة - نرمين السيد - انتهى طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد، من أداء الامتحان فى مادة الفيزياء للشعبة العلمية (العلوم والرياضيات)، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية، فى أول أيام الامتحانات عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.





وأبدى طلاب الشعبة العلمية سعادتهم بامتحان الفيزياء، مشيرين إلى أنه جاء متوسط المستوى وبعض أسئلته تحتاج إلى تفكير، لكنه لم يخرج عن المنهج والتدريبات التى تعرض لها الطلاب طوال العام، وبالتأكيد كان أسهل من امتحان الكيمياء الذى أدوه الأسبوع الماضى.

أما طلاب الشعبة الأدبية فاختلفوا حول تقييم امتحان التاريخ، فقال بعضهم إن الامتحان من المنهج لكن كل أسئلته تحتاج إلى تركيز وتفكير حتى لا يخطئ الطلاب ويختارون إجابات خاطئة، نظرا لتشابه البدائل بأسئلة الاختيار من متعدد، والبعض قال إنه كان طويلا ويحتاج إلى المزيد من الوقت، وآخرون قالوا إن الامتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط.

وقالت الطالبة رحمة عماد، بلجنة مدرسة المنيرة الإعدادية بالسيدة زينب بمحافظة القاهرة، إن امتحان الفيزياء، كان متوسط المستوى، وبه عدد من الأسئلة مخصصة للطالب المتميز، لكنه بشكل عام لم يخرج عن المنهج المقرر.

أما الطالبة سها رفعت، فقالت إن الامتحان كان طويل ولم يكف الوقت للمراجعة، لكنه بالتأكيد أسهل كثيرا من امتحان الكيمياء الذى أدته الأسبوع الماضى.

ولفتت الطالبة شيماء على، إلى أن امتحان الفيزياء كان متوسط الصعوبة، وبه نحو 10 أسئلة فقط سهلة، أما باقى الأسئلة فتحتاج إلى تركيز لكن بشكل عام لم ترى أفكارا جديدة لم تتعرض لها من قبل كما حدث بامتحان الكيمياء.

وفى مادة التاريخ، قال الطالب حسن محمود، إن مستوى الامتحان كان فوق المتوسط، خاصة أن بدائل الاختيار من متعدد كانت متشابهة فى أغلب الأسئلة، ومعظم الأسئلة تحتاج إلى تفكير حتى لا يختار بديل غير صحيح.

أما الطالب حازم عمر، فقال إن الامتحان كان صعبا، ومرهق ذهنيا، إذ تناول تفاصيل فى المنهج تحتاج إلى تفكير، كما أن الوقت المخصص للامتحان لم يكن كافيا للإجابة والمراجعة.

وتابع الطالب مروان ياسر، أن الامتحان كان متوسط المستوى ورغم صعوبة بعض أسئلته إلا أنه لم يخرج عن المنهج المقرر واستطاع الإجابة على جميع الأسئلة.

ووجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رؤساء اللجان، بفتح أبواب اللجان واستقبال الطلاب عند الساعة 8:15 صباحا، حتى يتسنى لهم التفتيش للكشف عن أى أجهزة إلكترونية بحوزة الطلاب قد تستخدم فى الغش الإلكترونى، كما وجه بتسيلم الطلاب أوراق الإجابة قبل بداية الوقت الرسمى للامتحان بـ10 دقائق لإتاحة الفرصة لملئ بياناتهم، وحال توزيع كراسات الأسئلة بعد التاسعة صباحا، يتم تعويض الطلاب بوقت إضافى للحصول على فرصتهم كاملة للإجابة على الامتحانات.