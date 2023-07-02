30 يونيو| أمن غذائى.. الدولة ترفع شعار «الزراعة أولا» (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وضعت ثورة 30 يونيو، الزراعة على الطريق الصحيح، بنهضة زراعية غير مسبوقة، قادها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال التسع سنوات الماضية، قوامها المشروعات العملاقة والإجراءات الاستباقية التى ساهمت فى تعزيز الأمن الغذائى، ومكنت الدولة من مواجه التغيرات المناخية، ونقص سلاسل الإمداد والتوريد بسبب الأزمة.





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