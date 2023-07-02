24.5 مليون خدمة.. ماذا قدمت منظومة التأمين الشامل خلال 4 سنوات؟

جدة - نرمين السيد - بعد مرور 4 سنوات من إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد التاريخى للإصلاح الصحى الشامل فى مصر، لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، من محافظة بورسعيد فى يوليو 2019، معلنًا تشغيل المنظومة رسميًا فى نوفمبر من ذات العام.





أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة، والمشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أبرز إنجازات الهيئة، باعتبارها ذراع الدولة الرئيسى فى ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك من خلال «انفوجراف» يستعرض إنجاز 4 أعوام من تطبيق المنظومة.

وأشار إنفوجراف نشرته الهئية، اليوم، إلى انطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بـ4 محافظات حتى الآن، بدأت فى يوليو 2019 بانطلاق المنظومة تجريبيًا من محافظة بورسعيد نواة المنظومة الجديدة، وفى نوفمبر من ذات العام أعلن رئيس الجمهورية تشغيل المنظومة رسميًا ببورسعيد.

وتابع "الإنفوجراف": فى فبراير 2021 أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى من داخل مجمع الاسماعيلية الطبى منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات الثلاث "الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء" عبر تقنية "الفيديوكونفرانس"، لتقدم المحافظات الأربع حتى الآن 24.5 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال منشآتها الصحية التى تغطى كافة أرجاء الأربع محافظات.

ولفت إلى تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن بمحافظات المرحلة الأولى الست لتطبيق التأمين الصحى الشامل، والتى تشمل محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان)، مشيرًا إلى المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات المرحلة الأولى الست لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى شملت 297 منشأة صحية.

وأوضح أنه تم تسجيل أكثر من 2.8 مليون مواطن منتفع بخدمات منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء".

وأضاف: تم تقديم ما يقرب من 14 مليون خدمة طبية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالأربع محافظات، فضلًا عن تقديم أكثر من 10.5 مليون خدمة طب أسرة بمنشآت طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظات سالِفة الذكر.

ووفقًا للإنفوجراف، تم إجراء 375 ألف عملية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالأربع المحافظات، وذلك تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، مشيرًا إلى استحداث العديد من التقنيات الطبية وحزم الخدمات العلاجية وبأعلى المعايير العالمية كعمليات استبدال الصمام بالقسطرة TAVI، وعلاج تمدد الشريان الأورطى باستخدام الدعامة المغطاة بتقنية EVAR ، وتقنيات تم استحداثها لإجراء الجراحات الميكرسكوبية ومناظير الجهاز الهضمى وجراحات القلب النابض.

ولفت إلى إطلاق هيئة الرعاية الصحية مشروعها للسياحة العلاجية تحت شعار العلامة التجارية (نرعاك فى مصر)، وذلك لاستقطاب الوافدين الأجانب وعلاجهم بمستشفيات الهيئة بالمحافظات، لتحقيق استراتيجية الهيئة الرامية لوضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية، وبما يتسق مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة ورؤية مصر 2030.