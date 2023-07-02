وزير الرى: مشروعات الموارد المائية ذات أهمية بالغة فى تحقيق التنمية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، أنه منذ انطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى شهر يناير 2019، والتى تهدف لتوفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصرى، تقوم الوزارة بدور محورى فى تنفيذ هذه المبادرة.





وأوضح أن مشروعات الموارد المائية ذات أهمية بالغة فى تحقيق التنمية المستدامة باعتبار أن المياه عنصر رئيسى فى كل المشروعات التنموية.

كان وزير الرى قد تلقى تقريرا من الدكتور عصام خليفة، الوكيل الدائم للوزارة، لمتابعة موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، وموقف تدبير قطع أراضى من منافع الرى لتنفيذ مشروعات خدمية عليها.

وقال الدكتور سويلم إن وزارة الرى أسهمت فى مبادرة "حياة كريمة" من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة فى مجالات تأهيل الترع وحماية جوانب نهر النيل والحماية من أخطار السيول والتحول لاستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه من الآبار، حيث ساهمت هذه المشروعات فى تحسين المستوى المعيشى للمواطنين بمراكز المبادرة.

وأضاف أن يتم تأهيل ترع بأطوال إجمالية 4466 كيلومترا بمراكز حياة كريمة، حيث بلغت أطوال الترع التى تم الانتهاء من تأهيلها حوالى 3076 كيلومترا، وجار العمل فى ترع بأطوال تصل إلى 1390 كيلومترا، لخدمة المنتفعين وتوصيل المياه للنهايات وحسم شكاوى الرى.

وأوضح الوزير أنه يجرى تنفيذ 4 عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة.

وأشار إلى أن وزارة الرى دبرت 134 قطعة أرض من منافع الرى بمساحة تجاوز 248 ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج، المنوفية، قنا، المنيا، دمياط، أسوان، الأقصر، أسيوط، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، بنى سويف، الإسماعيلية، الفيوم، الجيزة، القليوبية)، وذلك لإقامة 149 مشروعا خدميا فى إطار المبادرة مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية)، وكان لمحطات الرفع الخاصة بمشروعات الصرف الصحى النصيب الأكبر من الأراضى المتوفرة بعدد 52 قطعة أرض تلاها المواقف النموذجية 16 قطعة، مراكز الشباب 14 قطعة، المراكز الطبية 10 قطع، الأسواق الحضرية 9 قطع، المدارس 7 قطع، وحدات الإسعاف 5 قطع، الوحدات البيطرية 4 قطع، الملاعب 4 قطع.