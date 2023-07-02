التضامن: حصر 180 ألف سيدة من ذوات الإعاقة حتى اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، استمرار حملة الوزارة لحصر السيدات ذوات الإعاقة، مشيرة إلى أن الوزارة كانت أطلقت تطبيقا إلكترونيا يهدف إلى تسجيل السيدات ذوات الإعاقة، فى إطار حرص الدولة على كفالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وبصفة خاصة السيدات.





وقالت الوزيرة إن التطبيق الإلكترونى بعد إطلاقه، حدث به عطل فنى أثناء فترة العيد، وجار متابعة الموقف عن كثب للانتهاء من إصلاحه قبل نهاية الأسبوع الحالى، ويهدف التطبيق إلى تسجيل الحالة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، والعملية للزوجة، وطبيعة العمل، وغيرها من البيانات.

وأضافت أن الوزارة حصرت 180 ألف سيدة من مصادر عدة، بالإضافة إلى مساهمة الرائدات الاجتماعيات المنتشرات فى مختلف محافظات الجمهورية فى اجراءات الحصر والتسجيل.

وأشارت إلى أن القيادة السياسية وجهت بدراسة الموضوعات التى تخص الأشخاص ذوى الإعاقة وجميع الفئات التى تندرج تحت مظلة الحماية الاجتماعية، فى ظل حرصها على كفالة حقوقهم بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة ومع الموازنة العامة للدولة، خاصة أن الدولة حريصة على تبنى قواعد الشفافية فى تعاملها مع المواطنين فى جميع القضايا.

الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أصدر قرارا بتشكيل لجنة تنسيقية وطنية لمتابعة إنفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وجرى تشكيل لجنة مصغرة لرصد المواد المختلف عليها وإعادة قراءتها بمنهجية عادلة لكل من الأشخاص ذوى الإعاقة فى إطار حرص الدولة على حصولهم على حقوقهم التى شرعها لهم القانون مع متابعة دورية لكل ما يستجد من مطالب تخص حقوق ذوى الإعاقة.