الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارا.. والعظمى بالقاهرة 35

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الإثنين، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على كل الأنحاء.





أما بالنسبة للظواهر الجوية، فتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 2,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 35 24 العاصمة الإدارية 35 24 6 أكتوبر 36 23 بنهــــا 35 25 دمنهور 35 24 وادى النطرون 36 24 كفر الشيخ 34 23 المنصورة 34 23 الزقازيق 35 25 شبين الكوم 35 23 طنطا 34 22 دمياط 32 22 بورسعيد 33 23 الإسماعيلية 37 22 السويس 36 23 العريش 32 22 رفح 31 21 رأس سدر 35 23 نخل 33 17 كاترين 33 16 الطور 34 27 طابا 35 26 شرم الشيخ 37 29 الاسكندرية 32 23 العلمين الجديدة 31 23 مطروح 29 22 السلوم 31 23 سيوة 41 23 رأس غارب 36 27 الغردقة 38 28 سفاجا 38 27 مرسى علم 39 26 شلاتين 37 28 حلايب 35 29 أبو رماد 36 28 رأس حدربة 34 28 الفيوم 37 24 بنى سويف 37 24 المنيا 39 24 أسيوط 40 25 سوهاج 40 26 قنا 40 27 الأقصر 41 27 أسوان 42 29 الوادى الجديد 41 28 أبوسمبل 42 29

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