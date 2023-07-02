محافظ الجيزة: لا ندخر جهدا فى دعم عمل القطاع الصحى

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، متابعته الدورية للقطاع الصحى؛ للوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجه تقديم الخدمات الطبية داخل المستشفيات.





وقال راشد إن المحافظة لا تدخر جهدا فى تقديم كل أوجه الدعم اللازمة لانتظام سير العمل بالقطاع الصحى.

تصريحات المحافظ، جاءت خلال جولته التفقدية اليوم بمستشفيى الوراق المركزى والتحرير العام، بأحياء الوراق وإمبابة والمنيرة الغربية؛ للتأكد من انتظام تواجد الأطباء وأطقم التمريض بمختلف التخصصات والوقوف على جودة الرعاية والخدمات الصحية المقدمة للمرضى خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وشملت جولة محافظ الجيزة، تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ وغرف الكشف والرعاية الصحية والباطنة ووحدة الغسيل الكلوى وقسم الأطفال والرعاية المركزة وقسم الحضانات وبنك الدم والصيدلية والأماكن المخصصة للمستلزمات الطبية لمراجعة مخزون الأدوية للتأكد من توافر الاحتياجات اللازمة التى تضمن تقديم الخدمة الطبية اللائقة للمرضى.

واطلع المحافظ، على جدول النوبتجيات الخاصة بخطة الطوارئ خلال إجازة عيد الأضحى، مشددا على حسن معاملة المرضى وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمترددين على تلك الأقسام.

وتحدث المحافظ مع المرضى وذويهم، للتأكد من رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، واستمع إلى مطالب المرضى موجها بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها مع عمل الصيانات اللازمة للحضانات التى فى حاجة لذلك.

ورافق المحافظ خلال الجولة هند عبدالحليم، نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس، السكرتير العام، والدكتور سامح عشماوى، مدير مديرية الشئون الصحية، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، ورمضان عمارة، رئيس حى المنيرة الغربية.