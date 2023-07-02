جدة - نرمين السيد - إنجازات كثيرة تحققت بعد ثورة 30 يونيو، وضعت محافظة أسوان على خريطة المشروعات الحضارية، بعد عقود من الإهمال شهدتها زهرة الجنوب، بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.





ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، أبرز المشروعات التى شهدتها وتشهدها المحافظة بعد الثورة المجيدة. ومن أبرز المشروعات: 1231 مشروعا ضمن حياة كريمة بتكلفة 26.8 مليار جنيه 14 مشروعا تابعا لصندوق تحيا مصر بـ688.5 مليون جنيه بدء تنفيذ مشروع الدواجن التكاملى فى بنبان بـ300 مليون جنيه تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية باعتمادات 568 مليون جنيه دخول المحافظة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل افتتاح كوبرى كلابشة الحر فى ديسمبر 2021 إنشاء وتطوير خطوط وشبكات ومحطات مياه بتكلفة 1.5 مليار جنيه تنفيذ مشروع تطوير وتجميل كورنيش النيل «ممشى أهل مصر» افتتاح مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى بتكلفة 21 مليون جنيه استبدال سيارات الكبود الربع نقل بسيارات ميكروباص الانتهاء من المسار السياحى الرابط بين المراسى السياحية بمعبد إدفو

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنجازات ثورة 30 يونيو.. أسوان على خريطة المشروعات الحضارية (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.