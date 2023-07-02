محافظ القليوبية: تمويل 4305 مشروعات للشباب بتكلفة 674 مليون جنيه

وأضاف الهجان، فى بيان اليوم الأحد، أن مركز ومدينة شبين القناطر جاء فى المركز الأول، بحجم مشروعات منفذة 1040 مشروعًا بتمويل 224 مليون جنيه، يليه مركز ومدينة طوخ بحجم مشروعات منفذة 1002 مشروع بتمويل 150 مليون جنيه.
ووجه القيادات التنفيذية بالمحافظة بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها؛ لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية، منوهًا بأن برنامج (مشروعك) يساهم فى القضاء على البطالة بين الشباب وتقديم قروض ميسرة تساعد فى عمل مشروعات للشباب؛ لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة مجالات العمل.
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