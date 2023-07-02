فخر القناة.. نقلة نوعية فى مجال إصلاح وصيانة السفن (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وصل الحوض العائم «فخر القناة» لترسانة بورسعيد البحرية، أمس السبت، بحسب ما أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسيىة بتطوير الهيئة.





ويعد «فخر القناة» الإضافة الأحدث للترسانة التى تضم 3 أحواض أخرى ، ويبلغ طوله الكلى 260 مترا وعرضه 62 مترا، وغاطسه يصل إلى 18 مترا بحمولة 35 ألف طن. ويستخدم فى صيانة وإصلاح السفن والوحدات البحرية، فيما يتم العمل على تثبيت الحوض بموقعه لدخوله الخدمة، وقد استغرقت عملية عبور الحوض لقناة السويس 24 ساعة.

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