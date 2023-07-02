التنمية المحلية: زراعة 7.7 مليون شجرة بالمحافظات بتكلفة 200 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - واستعرض وزير التنمية المحلية هشام آمنة جهود ومبادرات ومشروعات الوزارة منذ تولى الرئيس السيسى المسئولية وحتى 30 يونيو 2023، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ10 لثورة 30 يونيو المجيدة نحو تبنى مشروعات تساهم فى التخلص من التغيرات المناخية وعودة التوازن البيئى والتحكم فى الانبعاثات الكربونية والاحتباس الحرارى.

وأوضح أنه يتم العمل على مجموعة محاور فى هذا الملف المهم، مثل تنفيذ البرنامج الثانى لمنظومة المخلفات البلدية الجديدة، والمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، واستخدام الأتوبيسات الكهربائية فى منظومة النقل، وإحلال وتجديد الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار بمحافظتى القاهرة والإسكندرية، إضافة إلى متابعة مبادرة المشروعات الخضراء الذكية لعام 2022.

وقال آمنة: "إن البرنامج الثانى لمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة يتضمن عقود خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمعالجة والتخلص من المخلفات، حيث يتم التنسيق مع وزارة البيئة لبحث تشغيل مصانع التدوير الجديدة وزيادة كميات وقود المرفوضات "RDF" دون تحمل الدولة أية أعباء مالية"، لافتا إلى أنه يجرى دراسة إمكانية قيام المحافظات بتشغيل عدد من المدافن الصحية التى تم الانتهاء منها.

وأشار إلى أن الوزارة تنفذ العديد من الإجراءات خلال هذا العام لتحسين البيئة، منها العمل على توريد وتركيب 38 كسارة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم بطريقة اقتصادية مناسبة بتكلفة تقديرية 520 مليون جنيه، وشراء 500 ألف كشاف موفر للطاقة بتكلفة قدرها 650 مليون جنيه، وشراء 1056 معدة جديدة بتكلفة قدرها مليارى جنيه، تشمل "لوادر، سيارات قلاب، حفارات، سيارات مكبس، سيارات هوك ليفتر، جليدر" لدعم منظومة النظافة الجديدة، فضلا عن إستكمال رفع تراكمات تاريخية قدرها 2.3 مليون طن بتكلفة قدرها 360 مليون جنيه.

كما استعرض جهود الوزارة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، مبينا أن المبادرة تتضمن زراعة 100 مليون شجرة من كافة جهات الدولة خلال 7 سنوات تبدأ من العام المالى الحالى "2022 - 2023"، حيث من المخطط قيام وزارة التنمية المحلية والجهات التابعة لها بزراعة حوالى 80 مليون شجرة خلال سبع سنوات.

وأضاف: أنه "خلال العام المالى المنتهى "2022 - 2023"، تم الانتهاء من زراعة 7.7 مليون شجرة من خلال وزارة التنمية المحلية والمحافظات بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه، حيث تولت الوزارة توريد 5 ملايين شجرة للمحافظات بتكلفة قدرها 128 مليون جنيه، ومن المستهدف خلال العاميين القادمين زراعة 24 مليون شجرة من خلال وزارة التنمية المحلية والمحافظات بتكلفة قدرها 720 مليون جنيه".

ونوه بأن المحافظات نجحت فى الانتهاء من زراعة المستهدف خلال العام المالى الحالى بالمحافظات، والذى يبلغ عدده 2،7 مليون شجرة، حيث تمكن إقليم القاهرة الكبرى من زراعة 1،4 مليون شجرة، يليه أقاليم الصعيد بعدد حوالى مليون شجرة ثم إقليم القناة 284،4 ألف شجرة، وإقليم الدلتا 268،2 ألف شجرة، وإقليم الاسكندرية 122،4 ألف شجرة، مؤكدا اتخاذ المحافظات لكافة الإجراءات والتدابير اللازمة التى تضمن استدامة الأشجار التى سيتم زراعتها، والاستفادة منها اقتصاديًا كأخشاب وثمار.

وأكد حرص الدولة على مواكبة التطور العالمى لصناعة الأوتوبيسات التى تعمل ببدائل الوقود والتحول للعمل بالكهرباء، حيث يقدم هذا التعاون مركبات أكثر محافظة على البيئة ومحاربة للتلوث، ويتماشى مع المعايير البيئية العالمية، خاصة فيما يتعلق بالانبعاثات الضارة الناتجة عن الوقود والتحول نحو الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة.

وبين أنه تم شراء 110 أتوبيسات تعمل بالكهرباء، تم توزيعهم لتحديث أسطول النقل العام بمحافظتى القاهرة، والتى حصلت على 70 أتوبيسا، والإسكندرية على 40 أتوبيسا، وذلك بتكلفة 600 مليون جنيه، مشددا على أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظات فى إقامة محطات شحن الأتوبيسات بالكهرباء لما لهذا المشروع من عوائد كبيرة، على رأسها الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء والصحة العامة للمواطنين.

وتابع: "يجرى تركيب 52 شاحنة قدرة 60 ك وات/ساعة موزعة كالتالى: 33 لمحافظة القاهرة، تم منها تركيب 18 شاحنة ويجرى تنفيذ المتبقى، بينما كان نصيب محافظة الإسكندرية 19 شاحنة.

كما أكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تعمل على قدم وساق لإحلال وتجديد الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار، حيث يبلغ عدد الأتوبيسات التى سيتم تعديلها 2262 أتوبيسا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 1،2 مليار جنيه، بما يحقق الاستفادة المثلى اقتصاديا من ثروات مصر من الغاز الطبيعى وتعظيم القيمة المضافة منها وترشيد استهلاك السولار، مشيرا الى أن ذلك يتم على ست مراحل المستهدف تعديله بالمرحلة الواحدة 377 أتوبيسا بتكلفة 200 مليون جنيه، تماشيا مع نهج الدولة فى تفعيل استخدام الوقود الآمن.

وفى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية، قال وزير التنمية المحلية "إن المحافظات تقدمت فى العام الأول للمبادرة بإجمالى 6200 مشروع لعام 2022، تم قبول 2200 مشروع التى استوفت شروط المبادرة، وبلغ عدد المشروعات التى تم اختيارها 162 مشروعا بواقع ستة مشروعات لكل محافظة، كما قامت اللجنة التنظيمية للمبادرة باختيار 30 مشروعا فائزا، وتم الإعلان عن المشروعات الفائزة وتسليم الجوائز للمحافظات التى تقدمت بأفضل 18 مشروعا للبدء فى تمويل تنفيذها".

وأضاف أنه منذ فتح باب التقدم للمبادرة، والتى تعقد تحت رعاية الرئيس السيسى، فى دورتها الثانية مطلع شهر أبريل 2023، حرصت الوزارة على توجيه جميع المحافظات بنشر الوعى بأهمية مواجهة مخاطر تغير المناخ من خلال إيجاد حلول عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع تساعد على التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، وضرورة تمكين جميع الفئات من المشاركة الفعالة فى المبادرة، وخاصة القطاع الخاص والجمعيات الأهلية بطرح أفكارهم ومشروعاتهم فى المبادرة، ونشر الوعى المجتمعى المحلى حول مواجهة تحديات التغير المناخى".