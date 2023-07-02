جدة - نرمين السيد - وذكر التقرير، أن تطوير منظومة التعليم العالى شملت إنشاء وبدء الدراسة فى 16 جامعة أهلية، والتى ارتفعت عددها إلى 20 جامعة بمختلف أنحاء الجمهورية.
وشملت جهود تطوير منظومة التعليم العالى، إبرام شراكات دولية مع جامعات أجنبية، وطرح برامج دراسية بشهادات مزدوجة، وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل، وتجهيز معامل وورش الجامعات بأحدث الوسائط التكنولوجية.
وتضمنت الجهود أيضًا، تقديم تجربة تعليمية مُتميزة عبر تدريب الطلاب عمليًا وتطبيقيًا، وتُعد الجامعات الأهلية جامعات ذكية من جامعات الجيل الرابع، وتقدم برامج دراسية تواكب أحدث النظم العالمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «إكسترا نيوز» تستعرض تطوير منظومة التعليم العالى فى 10 سنوات «فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.