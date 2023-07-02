«إكسترا نيوز» تستعرض تطوير منظومة التعليم العالى فى 10 سنوات «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وذكر التقرير، أن تطوير منظومة التعليم العالى شملت إنشاء وبدء الدراسة فى 16 جامعة أهلية، والتى ارتفعت عددها إلى 20 جامعة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وشملت جهود تطوير منظومة التعليم العالى، إبرام شراكات دولية مع جامعات أجنبية، وطرح برامج دراسية بشهادات مزدوجة، وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل، وتجهيز معامل وورش الجامعات بأحدث الوسائط التكنولوجية.

وتضمنت الجهود أيضًا، تقديم تجربة تعليمية مُتميزة عبر تدريب الطلاب عمليًا وتطبيقيًا، وتُعد الجامعات الأهلية جامعات ذكية من جامعات الجيل الرابع، وتقدم برامج دراسية تواكب أحدث النظم العالمية.