تموين الأقصر: صرف 2.7 مليون رغيف خبز مدعم خلال اليوم الأول من يوليو

جدة - نرمين السيد - أعلن وكيل وزارة التموين بالأقصر، الدكتور تامر مختار، صرف 2.7 مليون رغيف خبز مدعم بالبطاقات التموينية خلال اليوم الأول من شهر يوليو الجارى، من خلال 305 مخابز بلدية مدعمة.





وأضاف وكيل الوزارة -فى تصريح اليوم الأحد- أنه تم صرف كمية قدرها 373 طن دقيق بلدى مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية. وأشار إلى صرف سلع تموينية من مختلف المنافذ بمبلغ قدره 5 ملايين جنيه، كما تم صرف سلع حرة بمبلغ 62 ألف جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر يونيو لـ 4639 بطاقة. كما تم تحرير 26 محضرا ومخالفة تموينية فى مجال المخابز البلدية والأسواق وجارى المتابعة للأسواق والأنشطة المختلفة واستقبال أية شكاوى تتعلق بالحالة التموينية، وذلك بناءً على توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى ومحافظ الأقصر مصطفى ألهم بمتابعة الحالة التموينية بالمحافظة.

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