«إكسترا نيوز» تُبرز إنجازات «حياة كريمة» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وذكر التقرير، أن مبادرة حياة كريمة انطلقت فى 2019، وغطت مرحلتها الأولى أكثر من 4500 قرية على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد مجمعات الخدمات الحكومية 333 مجمعًا على مستوى مصر خلال عام 2022، كما بلغ عدد مجمعات الخدمات الزراعية 330 مجمعًا.

وأضاف أنه بلغت أطوال الطرق المرصوفة 1149 كم فى عام 2022، بالإضافة إلى إنشاء 3828 وحدة سكنية مطورة ورفع كفاءة 1486 وحدة سكنية، فضلًا عن إنشاء 256 محطة مياه و1547 محطة معالجة وحفر 249 من الآبار.

وتابع التقرير أنه تم تنظيم 215 حوارًا مجتمعيًا لأهالى قرى المبادرة، بالإضافة إلى 154 ندوة طلابية بالجامعات.