صوامع الغربية تستقبل 199 ألفا و580 طنا من إجمالى القمح المستهدف

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، أن صوامع وشون التخزين بالمحافظة مستمرة فى استقبال محصول القمح، حيث بلغ إجمالى ما تم توريده، 199 ألفا و580 طنا من القمح المحلى من إجمالى المستهدف.





وأكد المحافظ - فى تصريح اليوم الأحد - استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2023، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون إستراتيجى آمن فى ظل التغيرات المناخية وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشددا على مديرية التموين وكافة الأجهزة المعنية بتكثيف الحملات اليومية على مصانع ومخازن الغلال والأعلاف للتأكد من عدم وجود ‏قمح محلى بها يستخدم فى صناعة الأعلاف.

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