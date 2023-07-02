100 يوم صحة.. تقديم 71 ألفًا و252 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية بكل المحافظات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تقرير مفصل تلقاه وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار حول خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، والقوافل والطبية وحملات التوعية التى قدمتها حملة "100 يوم صحة" للمواطنين، خلال عملها أمس، فى جميع محافظات الجمهورية.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور حسام عبدالغفار - فى بيان اليوم الأحد- إن الحملة قدمت خدمات مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة لـ7 آلاف و430 سيدة فى أول زيارة، وكانت الشرقية أعلى المحافظات بتقديم 1125 خدمة، تليها محافظة المنوفية بـ981 خدمة، فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 24 ألفًا و776 زيارة، تصدرتها الشرقية بـ5 آلاف 211 زيارة، وتلتها الدقهلية بـ3 آلاف و501 زيارة.

وأضاف أن حملة "100 صحة" قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثى الولادة لـ2948 طفلا، وجاءت الشرقية فى الصدارة بـ401 طفل، تليها محافظة الغربية بفحص 272 طفلا.

وتابع أن حملة "100 يوم صحة" قدمت أمس 26 ألفًا و267 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى، وكانت المنوفية أعلى المحافظات بتقديم 4 آلاف و584 خدمة، تليها محافظة الغربية بـ3 آلاف و630 خدمة.

وأشار إلى أن الحملة قدمت أمس 1915 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، وكانت المنوفية أعلى المحافظات بتقديم 594 خدمة، تليها محافظة الشرقية بـ566 خدمة، كما قدمت 1409 خدمات لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، وكانت الدقهلية أعلى المحافظات بـ218 خدمة، تليها محافظة المنيا بـ161 خدمة.

ولفت إلى أن الحملة قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية "البروستاتا - القولون - الرئة - عنق الرحم" بملئ 6 آلاف و498 استمارة استبيان، وكانت القليوبية أعلى المحافظات بـ2878 استمارة، تليها محافظة البحيرة بـ1742 استمارة.

وتابع أن عدد القوافل المتمركزة فى جميع محافظات الجمهورية ضمن حملة "100 يوم صحة" بلغت 62 قافلة، لتغطى أماكن تجمعات المواطنين، فى الميادين، والطرق والشوارع الرئيسية الأكثر ازدحامًا بجانب المدن الساحلية والشواطئ.

وأوضح أن إجمالى المترددين على القوافل الطبية أمس بلغ 4749 مواطنا، وتم صرف العلاج لـ4255 مواطنا، وقدمت القوافل خدمات أشعة سونار لـ19 مواطنا، وخدمات التحاليل المعملية لـ187 حالة، فيما تم تحويل 40 مواطنا للمستشفيات لاستكمال العلاج.

وأضاف أن الحملة قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحى لـ33 ألفًا و694 مواطنا من خلال فرق التواصل المجتمعى المنتشرة بالمناطق العامة والنوادى والمولات بالمحافظات، لرفع الوعى وتوجيه المواطنين إلى تلقى خدمات مبادرات الصحة العامة التى تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا جميع المواطنين للتوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».