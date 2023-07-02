الاهلي يواجه فيوتشر بالشناوي وبيرسي تاو وكهربا وديانج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 يوليو 2023 08:29 مساءً -

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراته أمام فيوتشر مساء اليوم الأحد باستاد السلام، والمؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويضم تشكيل الأهلي كلا من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول فى الدفاع، ومروان عطية وأليو ديانج وقندوسي فى الوسط، وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا فى الهجوم.

ووصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد السلام، استعدادًا لخوض مباراة فيوتشر التي تجمع الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وفور وصول الفريق حرص مارسيل كولر، المدير الفني، والجهاز المعاون، على معاينة أرض الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات قبل انطلاق عمليات الإحماء.

وكان كولر قد عقد محاضرة أخيرة للاعبين بفندق الإقامة، لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء