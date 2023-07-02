جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى ضوء مبادرة "كلنا واحد" واستمرارًا للدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الدخلية على التواصل المجتمعى مع المواطنين ومشاركتهم مختلف المناسبات، وذلك بما يجسد تلاحم المواطنين مع شرطتهم للدفاع عن الوطن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الداخلية توزع المساعدات العينية على قاطنى المناطق الحضارية (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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