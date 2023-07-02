البابا تواضروس يعود لمقره بالكاتدرائية بالعباسية بعد انتهاء فترة علاجه

جدة - نرمين السيد - وقال الأنبا رافائيل الأسقف العام لوسط القاهرة، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: نشكر الله على عودة قداسة البابا بالسلامة للمقر البابوى بالعباسية، بعد خلوة علاج واستجمام. وأضاف: الرب يحفظ حياتكم سنين عدة وأزمنة سلامية هادئة مديدة.

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