محافظ بورسعيد يشيد بجهود الأجهزة التنفيذية والأمنية خلال عيد الأضحى المبارك

جدة - نرمين السيد - أشاد محافظ بورسعيد عادل الغضبان، اليوم الأحد، بجهود الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة بورسعيد خلال عيد الأضحى المبارك، والتى تمثلت فى العمل ليلًا ونهاراً لفرض الأمن والانضباط، وتحقيق المستوى الحضارى والجمالى اللائق بالمحافظة أمام أبنائها وزوارها، فضلا عن تكثيف الجهود والاستعدادات لتوفير جميع الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى.





وأشار محافظ بورسعيد إلى أن هذه الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية والأمنية حققت مستوى رضا كبير لدى المواطنين، وإشادة واسعة بالمظهر اللائق والمشرف لمحافظة بورسعيد أمام مواطنيها وزائريها خلال أيام العيد، وأكد أن الأجهزة التنفيذية والأمنية قامت خلال العيد بحملات متواصلة بمختلف الأحياء والمناطق التى شهدت إقبالًا من الزائرين، لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين، وتكثيف أعمال النظافة وإزالة الإشغالات والتعديات التى تشوه المظهر الحضارى.

كما نوه المحافظ إلى أنه خلال أيام عيد الأضحى رفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات وكافة الأحياء ومدينة بورفؤاد، ولم تتلق المحافظة أى شكاوى للمواطنين خلال العيد.

وكانت محافظ بورسعيد، قد استقبلت الآلاف من الزائرين من أبناء المحافظات الأخرى للاستمتاع بالشواطئ والمتنزهات والحدائق والأسواق، وسط أجواء من الفرح والسرور والبهجة فى شوارع وميادين المحافظة، بعد الاستعدادات والإجراءات المكثفة التى اتخذتها الأجهزة التنفيذية والأمنية لتحقيق المناخ المناسب للمواطنين من أبناء بورسعيد وزوارها خلال عيد الأضحى.

وكان محافظ بورسعيد قد شارك المواطنين الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، واستقبل المهنئين من الجهات التنفيذية والشعبية ورجال الدين بالمحافظة.

وشهدت المحافظة خلال عيد الأضحى توافد آلاف المواطنين على المساجد والساحات المختلفة لأداء صلاة العيد، والأندية المطلة على المجرى الملاحى والفنادق والمنتجعات السياحية، لقضاء وقت ممتع.

وأشاد المواطنون بالمستوى الحضارى الذى ظهرت به المحافظة، مؤكدين أن هذا نتيجة الجهود المتواصلة للأجهزة التنفيذية والأمنية.