مكين: متابعة ميدانية مستمرة لأعمال مبادرة 100 يوم صحة بالدقهلية

جدة - نرمين السيد - أكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، الدكتور شريف مكين، أن فرق حملة "100 يوم صحة" الثابتة والمتنقلة تحظى بالمتابعة المستمرة، وتذليل أية معوقات لسير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها وتلافى السلبيات بشكل فورى.





وشدد وكيل الوزارة، بحسب بيان اليوم الأحد، على ضرورة التواجد المستمر وتكثيف المرور والتأكد من انتظام سير العمل وتواجد جميع الأطقم الطبية فى أماكن عملها ونشر فرق التوعية بالخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية والخدمات الصحية المقدمة والوصول بتلك الخدمات للأماكن غير المخدومة بالوحدات الصحية والعزب والنجوع ومدى توافر الأدوية والمستلزمات.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا مع مديرى الإدارات الصحية ومنسقى المبادرات الرئاسية فى الإدارات الصحية ومسئولى طب الأسرة بالإدارات الصحية وقيادات المديرية وذلك لمتابعة أعمال مبادرة "100 يوم صحة"، بحضور الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية، والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجى، والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى، والدكتور أحمد المكاوى منسق المبادرات الرئاسية، والدكتور تامر الطنبولى مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة أشواق السيد مدير إدارة الصيدلة، ورانيا عبد العال مدير مركز المعلومات، ومها الجمال مدير التفتيش المالى والإدارى.

وأشار مكين إلى ضرورة متابعة تسجيل الحالات وانتشار الفرق المتنقلة فى المناطق المزدحمة وأماكن التجمعات وتفعيل لجنة الدواء بالوحدات الصحية، موضحا أنه ستتم محاسبة المقصرين فى حالة عدم التواجد فى أماكن العمل أو التقصير فى تقديم الخدمات الطبية أو التأخر فى التسجيل.