المجمع المقدس ينظم مؤتمر «الرجولة مسؤولية والتزام» بجبل أسيوط

جدة - نرمين السيد - أقامت لجنة "خدمة الأسرة رجال" المنبثقة من لجنة الأسرة بالمجمع المقدس، المؤتمر الأول للآباء كهنة إيبارشيات الوجه القبلى وخُدام الأسرة بها، تحت عنوان "الرجولة مسؤولية والتزام"، فى دير السيدة العذراء بجبل أسيوط "درنكة"، بحضور نيافة الأنبا بيسنتى أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مار مينا بجبل أبنوب ومقرر اللجنة الفرعية بالمجمع المقدس.





حاضر فى المؤتمر إلى جانب الأنبا بيسنتى الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وساحل سليم والبدارى والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص والأنبا أنيانوس أسقف بنى مزار والبهنسا، وكذلك الأب القمص مكسيموس القمص شاروبيم كاهن كنيسة الشهيد أبى سيفين بقرية حاجر القنان بأسوان. ناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات، هى:

1- مفهوم الرئاسة والخضوع.

2- روشتة السعادة الزوجية.

3- سر الزيجة.

4- ثوابت ومبادئ فى العلاقة بين الرجل والمرأة. كما تضمن مجموعات عمل حول موضوع بعنوان "علموا أولادكم"، وشارك فى المؤتمر 125 من الآباء الكهنة والخدام. هذا ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر لإيبارشيات الوجه البحرى والإسكندرية خلال الفترة القادمة.

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