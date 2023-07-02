جدة - نرمين السيد - وقال "عبدالرحيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسى نور، عبر برنامج "إكسترا اليوم" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت اهتمامًا كبيرًا من جانب الدولة بالآثار المصرية بشكل عام والآثار الإسلامية بشكل خاص.
وأضاف أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بجامعة القاهرة، أن قطاع الآثار فى الوقت الحالى شهد تطورات ومشروعات كبيرة كان من المفترض أن يتم تنفيذها على مدار 40 سنة ماضية، وهو ما يعود بالنفع على السياحة المصرية فى نهاية المطاف.
وتابع أن متحف الحضارة القومى يتضمن جناحًا كبيرًا لما يتعلق بملف الآثار الإسلامية، وفى الفترة الحالية تم الانتهاء منه مع ترميم العدد من الآثار الإسلامية، ومن بينها مسجد الحاكم بأمر الله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أستاذ آثار لـ«إكسترا نيوز»: القطاع يشهد اهتمامًا كبيرًا من الدولة المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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