«صور محبة الأعداء» فى عظة الأحد على قناة ON (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أذيعت، اليوم الأحد، كلمة للأب القمص بيشوى نبيل كاهن كنيسة السيدة العذراء بقرية كفر صليب ببنها، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك فى إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.





وتناول الأب القمص من خلال قراءات قداس اليوم، وهو الأحد الرابع من شهر بؤونة، وموضوع إنجيله وهو "محبة الأعداء" فى إنجيل لوقا والأصحاح السادس. وأشار إلى أن المحبة لها عدة صور، منها العطاء والإقراض وعدم الإدانة، ويستطيع الإنسان أن يقدم المحبة للأعداء بالصلاة لهم وتقديم أعمال المحبة، "فإن جاع عدوك فأطعمه. وإن عطش فاسقه. لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه" (رو 12: 20).

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