أخبار مصرية

البنوك المصرية تعاود العمل الثلاثاء بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 يوليو 2023 10:28 مساءً - تعاود البنوك المصرية وعددها 37 بنكًا العمل بكامل طاقتها بعد غد الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023 بعد انتهاء الإجازات الرسمية لعيد الأضحي وثورة 30 يونيو.

 

وكان البنك المركزي، ذكر في بيان سابق، أنه بمناسبة عيد الأضحي المبارك وذكري ثورة 30 يونيو، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، حتي يوم الإثنين 3 يوليو 2023.

 

وأضاف البنك المركزى المصرى فى بيان له أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح بعد غد الثلاثاء 4 يوليو 2023

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا