محافظ الغربية: مستمرون فى تنفيذ خطط الرصف والتطوير بكافة المدن والأحياء

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الغربية تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير الجارية بمدينتى طنطا والمحلة الكبرى، بجانب متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات، وانتشار فرق النظافة بالشوارع والميادين، وذلك ضمن الخطة التى وضعتها المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الجولة الأولى، تفقد رحمى أعمال تطوير مدخل مدينة طنطا من جهة "الداون تاون"، كما تابع أعمال توسعة طريق طنطا المحلة، بهدف فك الاختناقات المرورية التى تعانى منها تلك المنطقة على مدار سنوات.
وخلال جولته الثانية، تفقد المحافظ أعمال إنشاء كورنيش المحلة، إلى جانب تفقد أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات المتعدية على حرم الطريق بشوارع المدينة.
تجدر الإشارة إلى أن الجولة شهدت حضور حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، والدكتور محمود عيسى رئيس حى ثان طنطا، وممدوح النجار رئيس حى أول طنطا، وأحمد المغاورى رئيس حى أول المحلة.
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