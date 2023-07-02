خبير لـ«إكسترا نيوز»: الدولة بذلت جهودًا كبيرة فى تطوير المناطق غير الآمنة

جدة - نرمين السيد - أوضح الدكتور إسلام رأفت، أستاذ التخطيط العمرانى، جهود الدولة المصرية لتطوير المناطق غير الآمنة، قائلًا إن التخطيط العمرانى العشوائى كان مشكلة متراكمة، وأزمة يعانى منها العمران المصرى لعقود طويلة جدًا.





وأضاف "رأفت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن النمو العمرانى الغير مُخطط كان سببه أن احتياجات المواطنين دائمًا كانت سابقة لأفكار ورؤى المخططين، مشيرًا إلى أن أحد أسباب مشكلة التخطيط العمرانى، هو الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، مما جعل الدولة لا تركز على التخطيط العمرانى بل على حل المشكلات الاقتصادية.

وتابع: "الدولة بذلت جهود كبيرة خلال الـ8 سنوات الأخيرة فى تطوير المناطق غير الآمنة، وانتقلت من فكرة التعامل مع الأزمات عند حدوثها إلى التعامل معها قبل أن تحدث، ومحاولة وضع حلول تمنع حدوث المشكلة".

وأوضح أستاذ التخطيط العمرانى، أن الدولة قامت بنقل المواطنين الذين كانوا يعيشون فى مناطق غير آمنة إلى أخرى آمنة، حيث كان يعانى المواطنين من عدم وجود مياه وأمن ورعاية صحية.