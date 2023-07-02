أشرف عقبة لـ«إكسترا نيوز»: «100 يوم صحة» نقلة كبيرة فى النظام العلاجى بمصر

جدة - نرمين السيد - أوضح أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة السابق بكلية الطب جامعة عين شمس، أهمية مبادرة "100 يوم صحة"، قائلًا إنها تستكمل كل ما تم إجرائه من مبادرات سابقة، والتى كان لها دورًا كبيرًا فى الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض، وهذا نقلة كبيرة فى النظام العلاجى فى مصر.





وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسى نور، ببرنامج "إكستر اليوم" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاكتشاف المُبكر للأمراض وعلاجها يجعلنا نتعامل مع حالات بسيطة ويعطى الفرصة لعدم الدخول فى المضاعفات والمشاكل الصحية الكبيرة. وتابع أن هذه المبادرات نقلت مصر نقلة نوعية كبيرة فى مجال تقديم الخدمات الصحية من خلال وحدات الرعاية الأولية والقوافل الطبية، إلى جانب تجهيز المستشفيات التى تقوم بعمل عمليات كبيرة كان أصحابها ينتظرون لفترات طويلة ومن ضمن المبادرات القضاء على قوائم الانتظار. وأوضح رئيس أقسام الباطنة والمناعة السابق بكلية الطب جامعة عين شمس، أن مصر حققت إنجازات طبية كبيرة خلال 10 سنوات، وأهمها القضاء على فيروس سى، والذى أشاد به العالم ومنظمة الصحة العالمية.

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