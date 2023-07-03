الأساقفة يستقبلون البابا تواضروس بمقره فى القاهرة بعد انتهاء فترة علاجه

واستقبل الآباء المطارنة والأساقفة قداسة البابا، بحفاوة بالغة، حيث كانوا فى انتظار قداسته فى الساحة الخارجية للمقر البابوى، وتوجهوا معا إلى صالون الاستقبال الرئيسى بالمقر.
تحدث قداسة البابا عن الحالة المرضية التى تعرض لها، مشيرا إلى أنها نتجت عن مجهود كبير قام به خلال رحلته الرعوية الأخيرة، والتى عاد قداسته بعدها ليبدأ مباشرة جلسات المجمع المقدس، التى تخللتها لقاءات مكثفة مع أعضاء المجمع لعرض وبحث العديد من الموضوعات الرعوية.
وألمح إلى ضرورة توخى الحذر من التغيير المفاجئ فى درجات الحرارة الناتج عن التواجد فى أماكن مكيفة الهواء يليها التواجد فى أماكن شديدة الحرارة وهو ما يسبب بعض الأضرار من بينها التهاب العصب السابع.
وأشار قداسته، إلى أنه حرص على الالتزام بالبرنامج العلاجى بكل دقة مما ساهم فى فى سرعة تعافيه، ناصحا مستقبليه بضرورة تنظيم الوقت والجهد بتوازن للقيام بالعمل الرعوى على أكمل وجه، مع تجنب التعرض لمتاعب صحية، والاهتمام بالمتابعة الطبية الدورية، لأن الصحة تعد وزنة أعطاها الله لنا لنحسن استثمارها.
ومن جهتهم، أعرب الآباء الحضور البالغ عددهم أكثر من 78 أبا، عن تهنئتهم لقداسة البابا بعودته وتعافيه، متمنين لقداسته المزيد من الصحة، وأن يمنحه الله القوة والمعونة ليقود الكنيسة ويرعى أبناءها وهو فى ملء الصحة وكامل العافية.
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