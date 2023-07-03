خريطة برامجية مميزة.. المتحدة ترسم البسمة على وجوه المشاهدين فى عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - نجحت البرامج والسهرات الخاصة التى قدمتها قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال عيد الأضحى فى تصدر قوائم الأكثر بحثًا ورواجًا على مواقع التواصل الاجتماعية المختلفة.





صاحبة السعادة

البداية كانت مع برنامج "صاحبة السعادة" الذى استضاف ليلة العيد المطرب الشعبى رضا البحراوى فى أول ظهور إعلامى له منذ أكثر من 3 سنوات الحلقة نجحت فى تصدر قائمة الأكثر تداولا على الفيسبوك والأكثر بحثًا على موقع جوجل لـ 3 أيام متواصلة وهو ما دفع منصات عدد كبير من الصحف والقنوات العربية الكبرى لتداول أخبارها مثل قناة العربية وصحيفة الشرق الأوسط.

برنامج معكم

برنامج معكم نجح فى أول أيام العيد فى تصدر قائمة الأكثر رواجا على موقع الفيسبوك بعد إستضافته لنجوم فيلم "البعبع" أمير كرارة ومحمد عبدالرحمن ومحمد أنور، كما نجحت عدد من مقاطع الحلقة فى دخول قائمة الأكثر مشاهدة على موقع اليوتيوب، وواصل برنامج معكم نجاحاته فى ثانى أيام العيد وتصدرت الحلقة التى استضافت فيها الإعلامية منى الشاذلى الفنانة التونسية لطيفة قائمة الأكثر بحثا على موقع جوجل.

برنامج سهرانين

كذلك نجح برنامج سهرانين لمدة يومين على التوالى فى ثانى وثالث أيام العيد فى تصدر قائمة الأكثر رواجا وتداولا على موقع فيسبوك بعد استضافته للنجمة منة شلبى فى ظهورها الإعلامى الأول بعد فترة طويلة برفقة المطرب على الألفى والمطربة زينب حسن ، كما نجحت فيديوهات الحلقة فى تحقيق أكثر من 5 مليون مشاهدة على موقع التيك توك ، كما تصدرت فى الوقت نفسه المطربة الصاعدة زينب حسن تريند تويتر بعد الإشادة بصوتها من جانب رواد الموقع.





كما حازت الحلقة التى استضافت خلالها النجمة أنغام المطربتين ريهام عبدالحكيم ومى فاروق إشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعى من المشاهدين العاديين ونجوم الفن فى مصر والعالم العربى.

وتخطت أغنية "دوارين" بصوت الثلاثى حاجز المليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة من إذاعة الحلقة، وتصدرت مى فاروق وريهام عبدالحكيم قائمة الأكثر رواجًا على الفيسبوك خلال ثالث ورابع أيام العيد.

برنامج أنغام

فيما، أشاد فنانون وعدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، ببرنامج أنغام وقطاع البرامج فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الذى يرأسه الكاتب الصحفى أحمد فايق بعد عرض حلقة الفنانة أنغام، مع المطربة مى فاروق والمطربة ريهام عبد الحكيم، خلال إجازة عيد الأضحى، على قناة "dmc".

واستضافت الفنانة أنغام خلال حلقات برنامجها، الذى تلقى حلقاته تفاعلا كبيرا وواسعا من الجمهور فى مصر والوطن العربى، مجموعة كبيرة من النجوم، الذين قدموا عددا من الأغانى الشهيرة، التى يرتبط بها الجمهور فى مصر وأبرز هؤلاء النجوم سميرة سعيد وحميد الشاعرى وراغب علامة ومدحت صالح.