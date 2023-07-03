تأهيل 50 عروسا فى هذه المحافظة برعاية حياة كريمة

حياة كريمة
حياة كريمة.. جاء ذلك، خلال حواره لـ برنامج التاسعة، والذى يذاع على القناة الأولى بـ التليفزيون المصرى، مشيرا إلى أنه تم تأهيل الفتيات للزواج عن طريق عدة برامج تدريبية، ثم يتم تجهيزهن بلوازم المنزل تمهيدا لبدء الحياة الزوجية.
ولفت إلى أن هناك شروطا محددة فى اختيار الفتاة التى يتم تأهيلها وتجهيزها للزواج فى مبادرة "يدوم الفرح"، والتى تتمثل فى أت تكون تخطت السن القانونية 18 عاما، وتم عقد قرانها، ولديها تعثر فى إتمام مشتملات الزواج.
حياة كريمة... وأشار إلى أن هناك بعض الفتيات بعد تجهيزهن لا نجد أن لأزواجهن دخل ثابت، وهنا يتم عمل مشروع للفتاة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية للمساعدة فى المعيشة، مستطردا: "كل بيئة جغرافية يكون هناك متدرب من المحافظة حتى يكون التدريب يسير على العادات والتقاليد لكل محافظة".
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