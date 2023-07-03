الثانوية الأزهرية 2023.. طلاب العلمى يؤدون الامتحان فى هذه المادة

جدة - نرمين السيد - امتحانات الثانوية الأزهرية 2023
ومن المقرر أن تستمر امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 حتى الساعة الـ 12 ظهرا فى جميع اللجان.
جدير بالذكر، أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمى والأدبى يبلغ 141509 طلاب وطالبات.
وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبى 90771 طالبا وطالبة؛ من البنين 56287، والفتيات 34484، بينما من القسم العلمى من البنين 27435، والفتيات 23303، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.
وكان فضيلة الشيخ أيمن عبدالغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، قد نعى الطالب هيثم مدحت على محمد، بلجنة بنين برية لاصيفر، بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، حيث وافته المنية أمس بالمستشفى، وذلك نتيجة تعرضه لحادث مرورى، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
امتحانات الثانوية الأزهرية 2023
وتلقت غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية التقارير من جميع المحافظات، والتى بدورها أفادت أنه تم إسعاف طالبتين بلجنة فتيات بلبيس بمنطقة الشرقية الأزهرية، بامتحان الفلسفة بعد تعرضهما لحالة إغماء، وتم إسعافهما باللجنة لحين أداء الامتحان، وتم نقلهما إلى المستشفى بعد انتهاء الامتحان، كما تم إسعاف طالب بلجنة التحرير بمنطقة الجيزة الأزهرية، بامتحان الفلسفة وتم استدعاء الإسعاف على الفور، وتم نقله إلى المستشفى وجارٍ الاطمئنان عليه.
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