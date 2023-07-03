صحف القاهرة تبرز جهود الكهرباء لتركيب 3 ملايين عداد جديد مسبق الدفع

جدة - نرمين السيد - فقد أبرزت صحف القاهرة تأكيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، أن شركات توزيع الكهرباء ستبدأ عقب إجازة عيد الأضحى المبارك اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتوصيل التيار الكهربائى لنحو 3 ملايين أسرة جديدة على مستوى الجمهورية، وذلك خلال العام المالى الجديد.

وقال شاكر إن شركات توزيع الكهرباء التسع ستبدأ خلال الأسبوع الحالى إجراءات تركيب 3 ملايين عداد جديد مسبق الدفع، بالإضافة إلى نحو 1.5 مليون عداد ذكى، مشيرا إلى حرص الوزارة على تشجيع التصنيع المحلى والتصدير للأسواق الخارجية.

وأوضح الوزير أنه تم تركيب 15.5 مليون عداد مسبق الدفع حتى الآن بالشبكة القومية للكهرباء، منها 213 ألف عداد ذكى، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف تركيب نحو مليون عداد ذكى خلال عامين، بينما سيتم تغيير العدادات العادية بأخرى مسبقة الدفع، ومزودة بوسيلة اتصال لـ19 مليون عداد خلال 4 سنوات.

وأكد أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا فى تنفيذ برنامج متطور لتحديث البنية التحتية لخدمات الكهرباء، لتعمل بكفاءة عالية وأمان أكبر، طبقا للمعايير والمواصفات الدولية.. وتابع الوزير أن المشروعات التى تنفذها الوزارة تستهدف فى الأساس دعم التصنيع المحلى، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة نسبة المشاركة المحلية فى التصميم والتصنيع لمهمات الشبكة الكهربائية، مما أدى إلى فتح السوق العربية والإفريقية أمام المصنع المصرى.

وتأتى هذه التصريحات بعد تقرير شامل تلقاه وزير الكهرباء من المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور خالد الدستاوى نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لشئون شركات توزيع الكهرباء، حول البرنامج الزمنى لتركيب العدادات مسبقة الدفع بدلا من العدادات العادية.

وقال المهندس جابر دسوقى إنه من المستهدف استبدال عدادات مسبقة الدفع بالعدادات الميكانيكية؛ ليصل المستهدف تركيبه من العدادات مسبقة الدفع إلى 3 ملايين عداد خلال (2023-2024).

ولفت الدكتور خالد الدستاوى إلى أن شركات توزيع الكهرباء انتهت من تركيب نحو 15.5 مليون عداد مسبق، وأن هذه العدادات تحقق العديد من المزايا، منها تحقيق سيولة مالية لشركات الكهرباء نتيجة الدفع المسبق بقيمة الشحن، بما يسهم فى زيادة قدراتها على التطوير، وتأمين التغذية الكهربائية، وتوفير الأمان للمشترك، لعدم الاحتياج لدخول أى شخص منزله.

وألقت صحيفة المصرى اليوم الضوء على إعلان وزير النقل كامل الوزير، وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية بإجمالى 15 عربة درجة ثالثة مكيفة إلى ميناء الإسكندرية قادمة من المجر؛ ليصل إجمالى ما تم الانتهاء من توريده منذ بداية توقيع الصفقة مع التحالف الروسى المجرى إلى 785 عربة (499 عربة تهوية ديناميكية و286 عربة درجة ثالثة مكيفة) على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقى العربات من المجر على دفعات وفقا للجدول الزمنى المحدد.

وقال الوزير إن الصفقة إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التى تمت بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير قطاع السكك الحديدية ودعمه بالوحدات المتحركة الحديثة وتوفير كل الإمكانات، مشيرا إلى أن الصفقة تسهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل حيث إن العربات الجديدة التى تصل يتم دخولها الخدمة تباعا إلى جدول التشغيل اليومى بالسكة الحديد للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة للركاب.

وتأتى الصفقة فى إطار الاتفاق المبرم بين وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكك الحديدية وشركة جانز مافاج المجرية لتصنيع وتوريد باقى العربات المتبقية من إجمالى صفقة الـ1300 عربة سكة حديد، بالإضافة إلى قيام الشركة المجرية بتوريد 50 عربة بوفيه جديدة ستعمل على القطارات الروسية الدرجة الثالثة المكيفة؛ ليصل إجمالى العربات إلى 1350 عربة، والتى تعتبر الصفقة الأضخم فى تاريخ الهيئة ليتم استكمال ما تبقى من الصفقة من خلال الجانب المجرى.

كما أن صفقة الـ1350 عربة جديدة تتكون من 850 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة) يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ الهيئة و50 عربة بوفيه ثالثة مكيفة و180 عربة درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية.