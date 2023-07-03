أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 3 يوليو 2023

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يتفقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ومحافظ القاهرة خالد عبد العال، مجزر "البساتين" بالقاهرة؛ للوقوف على عملية تجهيز لحوم أضاحى الأوقاف، والتى تتم تحت إشراف شرعى وبيطرى كامل بمراحلها المختلفة، كما يشهدان انطلاق عملية توزيع لحوم الأضاحى بمحافظتى القاهرة والجيزة، ويتبعهما التوزيع تباعًا بجميع محافظات الجمهورية.

القاهرة

بدء عودة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى القاهرة، حيث يعود حجاج محافظات الجيزة والإسماعيلية والمنوفية وعددهم 500 حاج إلى القاهرة قادمين من جدة.

القاهرة

تنطلق فعاليات الليلة الرابعة لاحتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، بذكرى ثورة 30 يونيو، فى التاسعة مساء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، ويشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية فى اليوم الرابع للاحتفال بفرقة "أنغام الشباب".

القاهرة

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، احتفالية فنية، فى ختام موسمها الفنى "2022 - 2023" تحييها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، بمشاركة طلاب فصول الكورال والباليه بمركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر ومن إخراج مهدى السيد، وذلك فى الثامنة والنصف مساء على المسرح الكبير بالأوبرا.