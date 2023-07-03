إزالة 7 حالات تعد على أراض زراعية وبناء مخالف بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تمكنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية بالتنسيق مع ضباط مديرية الأمن، من إزالة 7 حالات بناء على أراض زراعية وبناء مخالف بنطاق حى ثانى العامرية، وذلك تماشيا مع جهود الدولة فى الحفاظ على الرقعة الزراعية، وتوجيهات محافظ الإسكندرية بإزالة البناء المخالف وفرض القانون.





وذكر حى ثانى العامرية فى بيان، اليوم الإثنين أنه تم إزالة 3 حالات بناء على أراض زراعية بمنطقتى أرض الصعايدة وقرية الوفاء والأمل، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ومعاقبة المخالفين. وأضاف البيان أنه تم تنفيذ 3 حملات تم خلالها إزالة 4 حالات لبناء مخالف بدون ترخيص بمناطق قرى اليمن والبنجر والوفاء والسلام بدائرة الحى، والتحفظ على مواد ومعدات البناء.

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