«100 يوم صحة».. حملات لـ«الرعاية الحرجة والعاجلة» على 9 مستشفيات خلال يومين

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن فرق المرور تفقدت أقسام الرعاية المركزة، والحضانات، وأقسام الحروق، وبنوك الدم داخل المستشفيات، وتواجد فرق الانتشار السريع الإقليمية والمركزية لكل المحافظات، وراجعت كفاءة مولدات الكهرباء، وخزانات الأكسجين، للتأكد من استعداد المستشفيات لاستقبال أى حوادث وحالات طارئة.
وأشار إلى تكثيف تدريب الأطقم الطبية على الإنعاش القلبى الرئوى، وخاصة فى مستشفيات المدن الساحلية، للتعامل باحترافية مع الحالات الطارئة، والنهوض بالمنظومة الطبية، لتحقيق أفضل سبل الرعاية الصحية الشاملة للمواطن.
ومن ناحيته، أوضح الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، أن خطة المرور على المستشفيات والمنشآت الطبية، تقوم على 5 محاور، بدء من الشريط الساحلى الذى يتضمن محافظات (دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة – الإسكندرية- مطروح)، ثم محور الطريق الصحراوى، ويشمل (الجيزة – البحيرة – الإسكندرية)، والمحور الزراعى ويشمل (القليوبية – المنوفية – الغربية) ومحور جنوب سيناء والبحر الأحمر ويشمل (طريق السخنة – جنوب سيناء – السويس – البحر الأحمر)، ومحور الصعيد ويشمل (بنى سويف – المنيا – أسيوط –سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان).
ولفت إلى أن فرق العمل قامت خلال اليومين الماضيين بالمرور على مستشفيات (السادات – العامرية – العجمى - الحمام – مارينا –العالمين – رأس الحكمة – مطروح الضبعة – وادى النطرون)، وتم بتدريب 93 فردا من الفرق الطبية على الإنعاش القلبى الرئوى لرفع مستوى التدريب المهارى للأطقم الطبية، منوها باستمرار حملات المرور للتأكد من انتظام وكفاءة منظومة عمل أقسام الطوارئ، والرعاية المركزة فى كافة المنشآت الطبية.
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