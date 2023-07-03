الهجرة تعلن تفاصيل النسخة الرابعة لمؤتمر المصريين فى الخارج

جدة - نرمين السيد - يشارك فى المؤتمر عدد كبير من المصريين بالخارج ممثلين عن مختلف الجاليات المصرية فى مختلف دول، وكذلك ممثلى وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، للرد على استفسارات واقتراحات المشاركين من المصريين بالخارج، والعمل على دراستها وتنفيذها.

وأعلنت سها جندى عن تفاصيل الجلسات والمحاور الرئيسية لمؤتمر المصريين فى الخارج، ليكون المؤتمر بمثابة استثمار لجهود وزارة الهجرة فى تعزيز الهوية الوطنية لدى أبناء مصر من المغتربين وتيسير كافة سبل الدعم اللازمة لهم باعتبارهم أحد الأذرع المهمة لقوة مصر الناعمة، والعمل على أن يكون المؤتمر أعم وأشمل ويضم كل أطياف المصريين فى الخارج.

وقالت وزيرة الهجرة إن مؤتمر المصريين فى الخارج فى نسخته الرابعة سيناقش عددا من المحاور الرئيسية (المحور الاقتصادى - المحور السياسى والتعليمى - المحور الاجتماعى والخدمى)، وهى محاور تم التوصل إليها من خلال سياسة التواصل مع المصريين فى الخارج التى تنتهجها الوزارة على مدار الفترة الماضية من خلال الاجتماعات الافتراضية الأسبوعية عبر تقنية (الفيديوكونفرانس) فى إطار مبادرة ساعة مع الوزيرة مع الجاليات المصرية بالخارج والتواصل المباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعى ومجموعات التواصل مع الجاليات التى تم تشكيلها على تطبيق واتساب.

كما كشفت عن جلسات المؤتمر، حيث تستعرض الجلسة الافتتاحية تحت عنوان كشف حساب، الجهود التى بذلتها وزارة الهجرة على مدار العام الجارى لتلبية مطالب المصريين فى الخارج، والتوصيات الصادرة عن المؤتمر السابق وكيف تم تنفيذها وما نتج عنها من إنجازات، وذلك من خلال استراتيجية وزارة الهجرة التى تقوم على إيجاد العديد من آليات التواصل الفعال مع كل المصريين بالخارج بكل شرائحهم حول العالم.

وأفادت أن ذلك ما يمثل أولوية قصوى فى سياسات الوزارة فى ظل دورهم الفعال كسفراء مصر الدائمين بالخارج، وأهمية الربط بين سياسات الهجرة وعملية التنمية، من خلال دعم البرنامج الاقتصادى للدولة عن طريق خلق بيئة استثمارية جاذبة لتشجيع المصريين بالخارج للمشاركة فى الاستثمار بمصر، مع تعريفهم بالمزايا والفرص الاستثمارية والمشروعات القومية والاستثمارية المتاحة، جهود الوزارة فى إطار التدريب من أجل التوظيف لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وكذلك ما تم فى مبادرة سيارات المصريين فى الخارج.

ونوهت سها جندى بأن الجلسة الأولى من المؤتمر معنية بالمحور الاقتصادى وتتحدث عن أداء الاقتصاد المصرى فى السنوات الأخيرة وفرص تخطى العقبات فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وما تم تحقيقه من إنجازات من خلال تفعيل أدوات السياسة المالية لتشجيع زيادة معدلات التحويلات النقدية بالعملة الصعبة للمصريين بالخارج، لدعم وتحقيق أهداف عملية التنمية المستدامة بالدولة.

وذكرت أنه سيتم استعراض أبرز جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى تطوير وتنويع مجالات الاستثمار الحالية وإزالة المعوقات، والترويج لفرص الاستثمار الجيدة لضمان المشاركة الفعالة للمصريين بالخارج فى الاستثمار بمصر، هذا بجانب تقديم عرض تقديمى بشأن تأسيس الشركة المساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج استجابة لمطالب المصريين بالخارج فى مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج فى نسخته السابقة 2022.

كما تتناول الجلسة الثانية المحورين السياسى والتعليمى، وتناقش أهمية مشاركة المصريين بالخارج فى الحوار الوطنى كونه فرصة وطنية عظيمة لتبادل الرؤى ومختلف وجهات النظر حول القضايا المهمة بين مختلف فئات الشعب فى الداخل والخارج، للعمل على معالجة ما يواجهونه من تحديات لأنهم جزء لا يتجزأ من العملية السياسية فى مصر.

وسيتم استعراض أهداف السياسة الخارجية للدولة المصرية ودور المصريين بالخارج فى تحقيقها، وكذلك استعراض ما تم إنجازه فى مجال التعليم لأبناء المصريين بالخارج على المسارات الخاصة بالتعليم الإلزامى ومسارات أبناؤنا فى الخارج ومدارس المسار المصرى، والمنصات الجديدة الإلكترونية التى تم التنسيق بشأنها مع وزارة التربية والتعليم لفائدة أبناء المصريين بالخارج فى مراحل التعليم الابتدائى والإعدادى والثانوى.

وأفادت بما تم تخطيه من عقبات فى سبيل إدماج أبنائنا العائدين من مناطق النزاعات المسلحة فى الجامعات المصرية فى إطار اللجنة الوطنية الدائمة للمصريين بالخارج، وأيضا الفرص التى تمنح لأبناء مصر فى الخارج للدراسة فى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، وكافة أشكال الدراسات الجامعية والتقنية الموجودة فى مصر.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الجلسة الثالثة تستهدف المحورين الاجتماعى والخدمى، ومناقشة بحث سبل التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى بشأن إنشاء صندوق المصريين بالخارج، والسعى لتحقيق التكافل بين أوساط المصريين بالخارج، وكذلك توفير خدمات التأمين الصحى والاجتماعى، بجانب التكفل بنقل جثامين المصريين بالخارج فى حالة الطوارئ، والإخلاء الطبى فى الحالات الحرجة.

وجرى استعراض جهود وزارتى الهجرة والاتصالات بشأن إطلاق تطبيق إلكترونى للمصريين فى الخارج يضم كافة الخدمات الإلكترونية والمزايا الموجهة للتيسير عليهم، استعراض سبل الترويج بين أوساط الجاليات للاشتراك فى التأمين الاجتماعى المتاح للمصريين فى الخارج، بالتنسيق بين وزارة الهجرة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.