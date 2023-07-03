30 يونيو.. طفرة بالتعليم العالى والبحث العلمى فى عهد السيسى

جدة - نرمين السيد - وأشار الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إلى أهمية الدعم الهائل الذى قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإنشاء جامعات تكنولوجية جديدة، كمسار تعليمى جديد للارتقاء بالتعليم التكنولوجى والفنى، وتأهيل خريجين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، لدعم خطة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتطوير التعليم الفنى والتكنولوجى، وتغيير نظرة المجتمع نحو هذا المسار التعليمى المهم.

وأشار الوزير، إلى أنه جرى إنشاء 3 جامعات تكنولوجية (القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة بنى سويف التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية) ثم بدأت الدراسة فى 7 جامعات تكنولوجية (جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة مصر التكنولوجية الدولية) خلال العام الجامعى 2022/2023.

وأوضح الوزير، أن الجامعات التكنولوجية جرى تزويدها بالمعامل وورش العمل التى جرى تجهيزها بأحدث الوسائط التكنولوجية وتعتمد على أحدث النظم العالمية، لتقديم تجربة تعليمية متميزة من خلال تدريب الطلاب عمليا وتطبيقيا، ليكونوا قادرين على المنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.

ولفت عاشور إلى أهمية دور الجامعات التكنولوجية فى تأهيل الخريجين؛ ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، مشيدا ببروتوكولات التعاون التى تم توقيعها بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والتعليمية المختلفة؛ لتدريب الطلاب عمليا وصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم.

وبدوره صرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بأن الجامعات التكنولوجية تمثل رافدا حديثا ومهما فى مسارات التعليم العالى، حيث تستهدف تأهيل الخريجين لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المدربة جيدا والمؤهلة لمواكبة التطورات الحديثة فى المجال الصناعى.

وقال المتحدث إن الجامعات التكنولوجية أصبحت تنضم للتحالفات الإقليمية التى تتم بين المؤسسات التعليمية والصناعية والشركات داخل كل إقليم جغرافى، وإن الإقبال الكبير الذى تشهده الجامعات التكنولوجية يعكس الثقة التى أصبحت تتمتع بها هذه الجامعات وثقة الطلاب وأولياء الأمور فيها؛ نظرا لما تقدمه من برامج دراسية حديثة ومتميزة والاهتمام بالتدريبات العملية؛ لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على المنافسة فى سوق العمل.

وأشار إلى أن الجامعات التكنولوجية عقدت خلال الفترة الماضية العديد من بروتوكولات التعاون مع مؤسسات تعليمية وصناعية؛ لتدريب الطلاب عمليا والارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية لديها، حيث يتم التدريب العملى بالمصانع والشركات بالمجتمع المحلى المحيط بهذه الجامعات، وذلك بما يتماشى مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى.

وتقدم جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية 6 برامج دراسية حديثة وهى: (الأوتوترونكس، الميكاترونيكس، الطاقة الجديدة والمتجددة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نقل ومعالجة البترول، الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية).

وتطرح جامعة بنى سويف التكنولوجية 5 برامج دراسية حديثة وهى: (تكنولوجيا الميكاترونكس، تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا الأوتوترونكس، تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية).

وتتميز جامعة الدلتا التكنولوجية بتقديم 6 برامج تكنولوجية متميزة وهى: (تكنولوجيا الميكاترونكس، تكنولوجيا الأوتوترونكس، تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، تكنولوجيا التبريد والتكييف).

وتقدم جامعة سمنود التكنولوجية من خلال كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 3 برامج دراسية هى: (تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، وتكنولوجيا التصنيع الغذائى، وتكنولوجيا الملابس الجاهزة).

وتطرح جامعة طيبة التكنولوجية 4 برامج دراسية حديثة وهى: (تكنولوجيا التصنيع الغذائى، تكنولوجيا الصناعات الخشبية، تكنولوجيا الخدمات الفندقية، تكنولوجيا خدمات السياحة والسفر).

وتضم جامعة برج العرب التكنولوجية، كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة والتى تشمل أقسام (تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا السكك الحديدية وتكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية وتكنولوجيا الغزل والنسيج وتكنولوجيا الصناعات الغذائية)، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التى تشمل أقسام (تكنولوجيا الصناعات الدوائية وتكنولوجيا إدارة المعلومات الصحية وتكنولوجيا مساعد تمريض وتكنولوجيا تركيبات الأسنان).

وتقدم جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية 5 برامج دراسية متميزة وهى: (تكنولوجيا الصناعات الخشبية، تكنولوجيا الصناعات الغذائية، تكنولوجيا الخدمات الفندقية، تكنولوجيا النقل البحرى والموانئ، تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر).

وبدأت الدراسة فى جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية من خلال كليتى (تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتكنولوجيا العلوم الصحية)، ويجرى تقديم 6 برامج دراسية وهى: (تكنولوجيا الصناعات الدوائية، تكنولوجيا قطاع الأسنان، تكنولوجيا الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، تكنولوجيا المعلومات IT، تكنولوجيا شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائى).

وتقدم جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية من خلال كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برامج دراسية متميزة وهى: (تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا التصنيع الغذائى، تكنولوجيا السكك الحديد)، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التى تقدم برامج (تكنولوجيا الصناعات الدوائية - تكنولوجيا تركيبات الأسنان).

وتضم جامعة مصر التكنولوجية الدولية 3 كليات بـ (القاهرة والفيوم وأسيوط)، ويتم تقديم العديد من البرامج الدراسية المتميزة، حيث تقدم الكلية التكنولوجية بالقاهرة برامج: (تكنولوجيا انظمة التحكم الصناعية، تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة، تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، الأوتوترونكس، الميكاترونكس، الأمن السيبرانى، علوم البيانات)، وتقدم الكلية التكنولوجية بالفيوم برامج: (تكنولوجيا أنظمة التحكم الصناعية، الميكاترونكس، تكنولوجيا المعلومات)، وتقدم الكلية المصرية الالمانية للتكنولوجيا بأسيوط برامج: (تكنولوجيا الكهرباء، تكنولوجيا الميكانيكا، تكنولوجيا المعلومات)، كما تضم الجامعة 4 مدارس فنية بكل من (القاهرة والفيوم وأسيوط وأبو غالب)، ومدرسة مهنية بالفيوم وتعد هى الجامعة الوحيدة التى يوجد بها مدارس وكليات