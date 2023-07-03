«الرى» تستقبل 20 متدربا إفريقيا فى أغسطس المقبل

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، بدء الأنشطة التدريبية فى المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى، وتم عقد دورة تدريبية افتراضية تحت عنوان إدارة المياه للأغراض غير الزراعية فى المناطق الحضرية بمشاركة 24 متدربا إفريقيا، لمدة 5 أسابيع.





كان وزير الرى تلقى تقريرا من المهندس طارق السيد، رئيس مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى لمتابعة الأعمال التدريبية الجارية بمركز التدريب الإقليمى، والمركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى PAN AFRICAN، والموقف التنفيذى لمشروع برنامج تدريب المياه الإيطالى المصرى - المعرفة المائية water knowledge.

وقال الدكتور سويلم، إنه تم عقد دورة تدريبية تحت عنوان إدارة أنظمة الرى، والتكيف مع ندرة المياه فى الزراعة الإفريقية خلال الفترة من 11 إلى 21 يونيو الماضى بمشاركة 15 من المتدربين الأفارقة، كما سيتم قريبا، فى نهاية شهر أغسطس المقبل، عقد دورة تدريبية تحت عنوان إدارة المياه المشتركة والدبلوماسية المائية بمشاركة 20 متدربا إفريقيا.

وأضاف أنه قد تم تدشين المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى PAN AFRICAN تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe، والتى يعد العمل على بناء القدرات فى مجال المياه أحد طرق تنفيذها، حيث وفرت مصر مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى لهذا الغرض.

كما استعرض سويلم، الموقف التنفيذى لمشروع برنامج تدريب المياه الإيطالى المصرى، والذى يهدف لتنمية وبناء القدرات الفنية والإدارية للكوادر العاملة بقطاع المياه فى مصر والدول الإفريقية وتطوير البنية التحتية التدريبية وفق التقنيات التكنولوجية الحديثة، وتطوير آليات إدارة وتنمية الموارد المائية، وتحسين جودة وكفاءة العملية التدريبية بمركز التدريب، وإعداد وتطبيق مجموعة من البرامج التدريبية للعاملين بقطاع المياه من المصريين والأفارقة.

وأشار إلى أنه فى إطار تنفيذ المشروع، تم تصميم 9 برامج تدريبية فى مجال إدارة المياه، بعد تحديد الاحتياجات التدريبية للجهات المختلفة بوزارة الموارد المائية والرى والوزارات المستفيدة من المشروع (البيئة - الزراعة - الإسكان - الكهرباء) لتدريب 389 متدربا بشكل فعلى، و875 متدربا عن بعد، بإجمالى 1264 متدربا من مصر والدول الإفريقية.

ولفت إلى أنه يجرى حاليا تحت مظلة المشروع تنفيذ دورة تدريبية تحت عنوان إدارة المياه بالمناطق الحضرية اعتبارا من يوم 2 مايو 2023 ولمدة 15 أسبوع، بالتعاون مع جامعة تورينو، وبمشاركة 78 متدربا (55 متدرب مصرى - 23 متدربا إفريقيا من 9 دول إفريقية)، كما يجرى تنفيذ دورة تدريبية أخرى تحت عنوان تقييم المخاطر البيئية بالمناطق الجافة وشبه الجافة اعتبارا من يوم 4 يونيو 2023 ولمدة 5 أسابيع، بمشاركة 40 متدربا من وزارات الرى والبيئة والكهرباء والزراعة.

ومن المقرر عقد دورة تدريبية تحت عنوان إدارة المياه السطحية والجوفية وحصاد الأمطار اعتبارا من غد ولمدة 4 أسابيع بمشاركة 50 متدربا من وزارات الرى والبيئة والكهرباء والزراعة، كما سيتم عقد دورة تدريبية تحت عنوان إدارة المياه المشتركة خلال شهر سبتمبر المقبل ولمدة 3 أسابيع لـ15 متدربا مصريا و20 متدربا إفريقيا.

جدير بالذكر أن مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية يتمتع بإمكانيات متميزة، حيث يعد المركز جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كل معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، ويمتلك المركز إمكانيات تدريبية متميزة ويتم تدريب حوالى 6 آلاف متدرب مصرى و200 من المتدربين العرب والأفارقة سنويا، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية مودل، كما يتمتع المركز بإمكانيات لوجستية متميزة، عبارة عن مطعم وفندق يضم 178 غرفة و10 أجنحة فندقية، وحمام سباحة، وملعبين وصالة ألعاب رياضية.