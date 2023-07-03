إنجازات مصرية فى قطاع الاتصالات خلال 10 سنوات (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح أبرز نجاحات قطاع الاتصالات خلال 10 سنوات.

واستهدفت وزارة الاتصالات من خلال مشروعاتها الدفع بمسيرة التحول الرقمى فى كل المجالات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبناء القدرات الرقمية، وتحفيز الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وكذلك توطين صناعة الإلكترونيات.

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