طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات يؤدون امتحان الاستاتيكا غدا

جدة - نرمين السيد - يؤدى طلاب الثانوية العامة الدور الأول بالشعبة العلمية (الرياضيات) غدا الثلاثاء الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، وسيؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) شعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لشعبة الرياضيات، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الثانية ( ورقة أولى) فترة أولى، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) فترة ثانية.





ويبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة خلال هذا العام 783 ألف طالب، يتم توزيعهم بين 276 ألف طالب فى الشعبة الأدبية و391.6 ألف طالب فى الشعبة العلمية علوم، ونحو 98.6 ألف طالب فى الشعبة العلمية رياضيات، فيما يبلغ عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، بينما يبلغ عدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية. وأكدت الوزارة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءا من طباعة الأسئلة، ومرورا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

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