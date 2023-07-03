المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعقد ندوتين بأسوان والإسكندرية

جدة - نرمين السيد - عقدت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالتعاون مع محافظتى أسوان والإسكندرية، ندوتين تعريفيتين فى إطار مجموعة الندوات والورش التدريبية، التى تعقدها المبادرة بعدد من المحافظات، بهدف التوعية بأهدافها وفئاتها ومعايير ترشح المشروعات بالدورة الثانية، والمتاح التقدم لها حاليا حتى نهاية يوليو 2023 من خلال الموقع الإلكترونى للمبادرة (www.sgg.eg).





وأكد محافظ أسوان أشرف عطية فى كلمته أن محاور المبادرة الوطنية جاءت لتؤكد على دور مصر الريادى فى مجال التنمية المستدامة، كما أنها تعطى فرصة غير مسبوقة لوضع خريطة للمشروعات الخضراء الذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الإستثمارات المختلفة اللازمة لها من الداخل والخارج بشكل يحقق عوائد إيجابية متنوعة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هناك دورا حيويا وفعالا للـ 27 محافظة على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتأهيل المشروعات المختلفة التى تقدمت لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية، والتى تهدف لوضع حلول للحد من تغير المناخ.

وشارك فى ندوة محافظة الإسكندرية أعضاء اللجان التنفيذية للمبادرة الوطنية بمحافظات الإسكندرية، ومرسى مطروح، والبحيرة، وممثلون عن وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، وممثل عن المجلس القومى للمرأة.

وخلال الندوة، قدم منسق المبادرة من وزارة التخطيط نبذة مختصرة عن نشأة المبادرة، وفئاتها، وشروط وآليات المشاركة بها، والقائمين عليها، ومراحلها المختلفة، مؤكدا أن المبادرة تعمل على زيادة الوعى البيئى لدى المواطن، وتوطين مبادئ وأهداف التنمية المستدامة، ومواجهة تداعيات تغير المناخ.

وخلال فعاليات ندوتى محافظتى أسوان والإسكندرية، استعرض ممثلو وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، والمجلس القومى للمرأة أهداف وفئات المبادرة وآليات ومعايير تقييم المشروعات المشاركة بالدورة الثانية، ومفهوم وآليات تقييم المكون الأخضر والمكون الذكى، ومعايير تقييم المشروعات الخاصة بفئة المرأة.