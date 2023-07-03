جامعة دمياط تحقق مركزا جديدا بتصنيف تايمز البريطانى للجامعات

جدة - نرمين السيد - وذكرت الجامعة فى بيان اليوم أن التصنيف يمنح ترتيبا لأفضل الجامعات على مستوى العالم التى مر على إنشائها 50 عاما أو أقل، وجاء ترتيب جامعة دمياط عالميا 151 -200، محققة بذلك المركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية.

وهنأ رئيس جامعة دمياط الدكتور السيد محمد دعدور جميع المنتسبين للجامعة، معربا عن شكره لقطاع الدراسات العليا والبحوث المعنى بهذا الملف، لافتا إلى أن الجامعة أنشئت منذ 11 عاما فقط، ويعد هذا الترتيب بمثابة انعكاس لما وصلت إليه الجامعة فى وقت قياسى، وأصبحت تظهر فى معظم التصنيفات العالمية كجامعة مصنفة دوليا، بل وتتقدم من عام لآخر فى الترتيب بتلك التصنيفات.

وأكد رئيس الجامعة على المجهود المضاعف الذى تبذله الإدارة من أجل تطوير البحث العلمى والمعامل والأجهزة والمراكز البحثية، والخطة العلمية التى وضعتها الجامعة من أجل تحسين الترتيب العالمى للجامعة وآليات متابعة تنفيذ تلك الخطة، كما يوضح اهتمام العلماء بالجامعة بالنشر الدولى فى أفضل المجلات والدوريات العلمية.