قرى ونجوع الأقصر تحصد ثمار ثورة 30 يونيو (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - دعم كبير حصلت عليه قرى ونجوع محافظة الأقصر، وتحديدا قرى ونجوع مركزى إسنا وأرمنت، على مدار السنوات الماضية، حصادا لثمار ثورة 30 يونيو، بدخول خدمات ومرافق لأول مرة فى 34 قرية جنوب وغرب محافظة الأقصر منذ سنوات طويلة.





ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف، أبرز الثمار التى حصدتها المحافظة، وآخرها إنجازات المشروع القومى تطوير قرى الريف المصرى، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى. ويستفيد من تلك المشروعات، نحو 600 ألف نسمة تقريبا، يقطنون المركزين، ويمثلان أكثر من ثلث مساحة المحافظة.

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